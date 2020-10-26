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Hürriyet
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Musa KESLER
Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şen konuştu... Salı gününe kadar sürecek, 65 yaş üstü dışarı çıkmasın!

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet muhabiri Musa Kesler’e yaptığı son dakika açıklamasında sisli havanın Salı gününe kadar süreceğini belirterek vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Sisli havaların görüş mesafesini düşürüp hava ve kara trafiğini tehlikeye düşürdüğü gibi salgının bulaşma hızını da artırabileceğini söyledi.

Şen, sis içerisindeki su zerreciklerine bulaşan virüs partiküllerinin soluma yoluyla insanlara hastalık bulaştırabileceğine dikkat çekti. ‘Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi. Şen, sisli havanın Salı gününe kadar devam edeceğini, daha sonra da yağışların başlayacağını söyledi.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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