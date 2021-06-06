Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı! Sağanak geliyor...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Yaz sıcaklıkları bir türlü geliyor diyemiyoruz. Yaz sıcaklıkları içini kuzey bölgelerde var. Güneyde ise normal sıcaklıklar için bir 15 gün var gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta yağmur var Türkiye’nin hemen hemen her yerinde. Yarın akşama doğru Marmara’dan başlayacak yağmur. Salı günü İç Anadolu’da etkili olacak, çarşamba günü Marmara’dan uzaklaşıyor. Perşembe günü ise İç Anadolu ve Akdeniz’in kuzeyinde var. Yağışlar gök gürültülü olarak etkili olacak. Güneydoğu Anadolu’da hala yok, kuraklık devam ediyor. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde haziran ortalamasından 2 ile 4 derece daha düşük. Önümüzdeki 10 gün içerinde görecek gibiyiz.

Marmara’dan çarşamba günü yağış uzaklaşıyor. Sıcaklıklar İstanbul’da ise 25 derece civarında olacak, yaz sıcağı değil. Yağışın olması avantaj teşkil ediyor. Yeryüzü sıcak olduğu için gök gürültülü olacak. Dolu ihtimali de var ancak 1-2 saat önce tahmin yapılabiliyor.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İLDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 0, Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 12 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 32, Ağrı'da 25, Erzincan'da 23, Kars'ta 21, Ardahan'da 20 ve Erzurum'da 19 derece olacak.

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