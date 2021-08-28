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Haber Giriş: 28.08.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında perşembe gününü işaret ederek uyardı! 'Sıcaklıklar aniden düşecek'

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde aşırı sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada "Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım" dedi. Prof. Dr. Şen perşembe gününü işaret ederek "Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında aşırı sıcak hava dalgasını ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu değerlendirdi. 

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Sıcaklar en yukarı seviyelere geldi. 35 dereceyi biz ısı çarpması açısından kritik eşik olarak görürüz. Arabistan üzerinden gelen sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım.

Son dakika... Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında perşembe gününü işaret ederek uyardı Sıcaklıklar aniden düşecek

Kuraklık devam ediyor Türkiye'de. Kuraklık had safhada... Ağustos ayı her gün yağmur yağacak diye bir şey yok ama Türkiye kurak bir yaz ayı geçiriyor Karadeniz Bölgesi hariç...

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Orman yangınları açısından çok bir tehlike yok ama kuraklık had safhada devam ediyor. Sıcaklık yarın 1 derece düşse de devam ediyor. Perşembe günü önemli bir meteorolojik hadise olabilir. Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor. Karıştığı zaman da başımıza afet olarak gelen yağışları meydana getiriyor. İnşallah öyle olmaz. Dilim varmıyor ona ama öyle gözüküyor durum. İnşallah değişir atmosferdeki durum.

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