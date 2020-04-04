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Haber Giriş: 04.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Son dakika... Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın Corona Virüsü testi pozitif çıktı

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Son dakika... Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın Corona Virüsü testi pozitif çıktı
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Corona Virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın testi pozitif çıktı.

Özyaral'ın Twitter hesabından şu ses kaydı paylaşıldı:

"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz."

 

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