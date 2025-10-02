×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Prof. Dr. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Marmara Denizi#Tekirdağ
Son dakika... Prof. Dr. Naci Görürden Marmara depremi açıklaması: Her an büyük bir deprem olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 16:06

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki meydana gelen depremle ilgili, "Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinin 18,24 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.55’te oldu. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, dışarı çıktı.

PROF. DR. GÖRÜR: HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul'u deprem hazırlayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Prof. Dr. Naci Görürden Marmara depremi açıklaması: Her an büyük bir deprem olabilir

Gözden Kaçmasınİstanbulda hissedilen deprem AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurduİstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Marmara Denizi#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!