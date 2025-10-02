Son dakika... Prof. Dr. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinin 18,24 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.55’te oldu. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, dışarı çıktı.

PROF. DR. GÖRÜR: HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul'u deprem hazırlayın" ifadelerini kullandı.