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Son dakika... Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gemlik depremi' açıklaması

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#Deprem#Bursa#Prof. Dr. Naci Görür
Son dakika... Prof. Dr. Naci Görürden Gemlik depremi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 12:59

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, "Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ENERJİYİ GEÇ BİRİKTİRİYOR AMA TEHLİKELİ"

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."

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PROF. DR. PAMPAL'DAN AÇIKLAMA: BİZİ UYARMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ

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Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı... Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler bu bölgelerde sıklıkla olan depremler bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.

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#Deprem#Bursa#Prof. Dr. Naci Görür

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