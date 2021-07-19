Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı ise 63 milyon 400 bini aştı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.



TATİLCİLERE UYARI

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Kurban Bayramı'nda koronavirüs önlemlerine dikkat çekerken şu açıklamalarda bulundu:

Bu hastalıktan korunmanın artık öğrendik ki 3 tane yolu var. Bir tanesi kısıtlamalar ve önlemler. İkincisi aşı. Yalnız şöyle bir yanlış algı var sanki aşı yaptıkça bu iş azalacak gibi. Aşıda bir hedef var, toplumun yüzde 80’inin aşılanması gerekiyor. Hedefe ulaşıncaya kadar aşının çok bir etkisi yok. Daha çok önlemler ve kısıtlamalar etkili böyle bir durumda. Kalabalıklardan uzak durmak gerekiyor.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?

Aşımızı gidip mutlaka olmalıyız. Aşılamayı belirli bir noktaya getirmek zorundayız. Maske mesafe önlemlerini alacağız. Beklediğimiz rakam oldukça yüksek bir rakam. Bütün aşılar hastalığın hafif seyretmesinde, ölüm oranında oldukça etkili.

Maalesef yanlış bir bilgi oldu. Aşılama oranın yüzde 40’lara ulaştırdığımızda vaha sayısı azalacak gibi. Aşılama oranını yüzde 80’e ulaştırmalıyız.

Dikkat edilecek iki şey var bir maske takacak iki 2 metrelik mesafeyi koruyacak. Havuz kenarında oturuyorsanız 2 buçuk metre mesafe koymaya çalışın. Toplu taşımada N-95 maske kullanmaya çalışın.

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