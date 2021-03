Son dakika... Prof. Dr. İlhan yeni vaka sayılarını değerlendirdi: Pazartesi gününden itibaren...

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

PROF. DR. İLHAN: PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN...

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuyu NTV ekranlarında şu sözlerle değerlendirdi:

"Normalleşme planlarına kendi normallerimizi oluşturarak uymamız lazım. İstenmeyen görüntülere neden olacak bir davranış olmaması lazım. Böyle giderse vaka sayıları artabilir. Önümüzdeki günlerde bu sayıların daha da artacağını bilmemiz lazım. Cumartesi-pazar rakamları daha düşük olur. Önümüz hafta pazartesiden itibaren kademeli normalleşmenin ne kadar etkili olduğunu göreceğiz.

DİKKAT ÇEKEN KENTLER

Şu anda pek çok ortak riskli ilimiz yüksek riskli iller haline geldi. Trakya'da Edirne çok yüksek riskli iken tüm Trakya çok yüksek riskli il haline geldi. Yalova, Çanakkale, Balıkesir yüksek. Mersin'de yüz binde yüz bandını geçmiş oldu. Kilis, Konya, Aksaray, mesela Burdur. Bu illerdeki vatandaşlarımızın, işletmecilerimizin bu rakamları nasıl düşürürüz diye düşünmesi lazım. Bu kısıtlamaların önümüzdeki haftaki rakamlara yansımadığını da söylemek isterim.

Bu çarşamba Bilim Kurulu toplantısında artışlar konuşulacaktır. İller gerekirse kendi ek tedbirlerini alabilirler. Çok hızlı gevşememek lazım. Mayıs ayını hatırlayın, çok güzel sayılara gelmiştik. Temmuz ve Ağustos ile beraber Türkiye'de Anadolu'ya izne gitti insanlar. Virüs tüm Anadolu'ya yayıldı Ağustos, Eylül'de.. Önce Ankara, İstanbul ve Türkiye zor günler yaşadık. Virüsün kaynağı insan. İnsan hareketliliğinin çok olduğu yerde, kurallara uymama eklenince il içinde mini pandemiler bile söz konusu oluyor. Yüz binde 107 olan Çanakkale ile Samsun'da kısıtlama aynı mı olmalı sorusu akla geliyor. Güncellenebilir. Böyle bir değişiklik elbette yapılabilir.

KARADENİZ İLLERİ YİNE İLK SIRADA

Mutant virüsün değerlendirilmesi yapılıyor. Analizi o an yapılmıyor. O anki test yapılanlardan geriye doğru örneklem yapılıyor. Mutant virüs bu illerde daha fazla görülmüş olabilir. Bu bölgede iller arası dolaşım çok fazla yapılıyor demek ki. Amasya ve Gümüşhane ve Artvin'i sayarsak, Tokat da dahil yüz binde 100'ü geçen 11 il var. İnsan dolaşımını, fiziksel teması engellememiz gerekiyor. Çevremizdeki herkes, o bölgede yaşayanların herkesin mutant virüse sahip olacak gibi düşünmesi yaşıyor. Okulların bu artışlarla çok paralel olduğu kanısında değilim. Normalleşme ile ilgili. Her yer tıklım tıklım. Her yerde sıra var. İnsanlar maske takmıyor, fiziksel mesafeye uymuyor. Aşıdan dolayı buradaki vatandaşlarımız inşallah korunacak ama virüs yayılıyor, aşıdan dolayı insanlar daha hafif geçirirse, hastalık bulaşıyor ama büyüklerimiz de ölmüyor diye biz de rahat dolaşırız. Hayır bu böyle değil.

Kovid-19 varlığına rağmen ısrarla kalabalık yerlere girmek... Bu risk algısının giderek düşmesinden kaynaklanıyor.

30 bine yakın insanımızı kaybettik. Daha bugün 50-60 civarında insanımızı kaybediyoruz. Bilgi kirliliklerini engelleyebilmek gerekiyor. Medya doğru yayın yapıyor ama bazı kişiler korona yok, aşının etkisi yok gibi bilgilerle toplumu yanlış yönlendiriyor."