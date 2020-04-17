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Haber Giriş: 17.04.2020 - 00:32,Son Güncelleme:

Son dakika! Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeli haberi duyurdu! “23 Nisan’da açıklayacaktık ancak...”

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Son dakika! Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeli haberi duyurdu! “23 Nisan’da açıklayacaktık ancak...”
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Son dakika haberi... Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.

Prof. Dr. Ovalı, Hürriyet köşe yazarı Nedim Şener'e verdiği röportajda, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek." demişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." dedi.

Ercüment Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan’da tüm dünya görecek
Ercüment Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan’da tüm dünya görecek

 

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