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Son dakika...Prof. Dr. Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdiğini duyurdu

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#Prof. Dr. Ahmet Ercan#Beyin Kanaması#İnme
Son dakika...Prof. Dr. Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdiğini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 08:14

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığını, hastanede beyin kanaması ve inme geçirdiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu anda Sarayova'da gözlem altında olduğunu duyurdu.

Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."




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#Prof. Dr. Ahmet Ercan#Beyin Kanaması#İnme

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