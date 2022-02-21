Son dakika... Poyrazköy kumpasına ilişkin 8 yıllık soruşturma tamamlandı! 68 kişi hakkında 1048 sayfalık iddianame

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme#Halil Falyalı
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Kremlinden flaş zirve açıklamasıSon dakika... Kremlin'den flaş zirve açıklaması#Rusya
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
Olaylı olimpiyatta bu da oldu Soğuktan penisi donduOlaylı olimpiyatta bu da oldu! Soğuktan penisi dondu#Pekin 2022
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Poyrazköy kumpasına ilişkin 8 yıllık soruşturma tamamlandı! 68 kişi hakkında 1048 sayfalık iddianame

#İstanbul#Poyrazköy Soruşturması#Kumpas
Son dakika... Poyrazköy kumpasına ilişkin 8 yıllık soruşturma tamamlandı 68 kişi hakkında 1048 sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Poyrazköy' soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında bin 48 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

Beraat kararı verilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün Poyrazköy davasının soruşturmasında kumpas kurdukları iddia edilen 68 eski polis hakkında iddianame düzenlendi. 8 yıllık soruşturma sonunda 1048 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u gözaltına alma görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında bin 48 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı.

Şüpheliler "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iftira", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanacak.

İddianamede 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise "suç duyurusunda bulunan" olarak ifade ediliyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Poyrazköy Soruşturması#Kumpas

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı