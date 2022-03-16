Son dakika: Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli mesajlar: Savaşın sonlandırılması için diplomatik çabalar hızlandırılmalı

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Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten özellikle memnuniyet duyuyorum.

* Gerek ikili görüşmemizde, gerekse genişletilmiş çalışma yemeğimizde Türkiye-Polonya ilişkilerini el almak suretiyle bu ilişkilerimizi her alanda geliştirilmesi iradesini, geçtiğimiz yıl Duda'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette ele almıştık. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmeleri ele aldık.

* Ayın 24'ünde tekrar NATO zirvesi olacak. Bu zirvede de kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler devam ediyor.

* Ne gibi adımlar atılabilir bunları değerlendirme imkanı bulacağız. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması için mutabık kaldık. Dışişleri Bakanım Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir diplomasi sürdürüyoruz. Bunun yanında da Polonya'ya istişarelerimizi sürdüreceğiz.

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* Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da Duda'yı tebrik ediyorum. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. İnsani yardımların Ukrayna'ya ulaşması konusunda gösterdikleri çaba takdire şayandır.

* Konseyin ilk toplantısını bu yılın 2. yarısında Varşova'da gerçekleştirmek için hız vereceğiz Ticaret hacmimiz 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimizi çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayideki işbirliğimizin gelişmesinden dolayı da memnunuz. Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinde Polonyalı dostlarımızın tutumunun devam edeceğine inanıyorum.

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA: İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

* Bu zor zamanda sunduğun davet için teşekkür ederim. Ukrayna topraklarında savaş oldu. Rusya bağımsız bir ülkeye savaş gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı yılın 2. yarısında gerçekleştirilecek davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.

Ekonomik işbirliğimizin yanı sıra askeri işbirliğimizin de devam etmesini isteriz. Geçen sene mayısta savunma alanında önemli bir işbirliği başlattık. Cumhurbaşkanı ile ortak karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz.

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* Herkesin çok iyi bildiği gibi. Polonya ve Türkiye işbirliğinin olasılıkları çok geniş bir kapasiteye sahip. Hem Polonya hem de Türkiye işin iki vatan olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz.

* Son 30 yıl içerisinde Türkiye'ye ziyaret etmeye gelen Polonyalı turistlerden de bahsedebiliriz. İki ülke arasında kurulan dostluk ve ticari ilişkiler, birçok Türk şirketi Polonya'da ticaretlerini gerçekleştiriyor. Çok faydalı işlerde kendilerini gösteriyorlar. Polonya yol ağlarının Türk şirketlerinin katkısından dolayı teşekkür etmek istiyoruz.

* Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ilettim. Barış için ne kadar uğraştıklarını biliyorum. Hem de Türkiye'nin coğrafya olarak olsa da siyasi olarak çok önemli bir ülke olarak, bu bölgede barışın sağlanması için büyük rol oynuyor. Bir an önce Rusların saldırmasını engellememiz lazım. Sivilleri öldürmelerini, bombalanmasını engellemeliyiz. Bu acı görüntüleri bir an önce durdurmamız lazım. Türkiye, bu acıları durdurmaya çalıştığı için bir kez daha teşekkür ediyorum.

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* Yaklaşık 100 bin kişi her gün sınırdan geçiyor. Bugün mülteci krizinden bahsedebiliriz. Eğer uluslararası bir yardımdan faydalanamayacaksak biz de zor duruma düşebiliriz. Türkiye son yıllarda aynı sorunuyla, mülteci kriziyle en çok yakından yaşayan bir ülke olmuştur. Suriye vatandaşları Türkiye'ye sığınmış ve halan Türkiye'de mülteci kriziyle baş etmeye çalışıyor. Bu yüzden sizin düşüncelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi. Tekrar çok teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanı.

* Uluslararası kurumlara çağrı; bu desteğe katılın. Ukrayna barışa geçtikten sonra, her türlü desteğe ihtiyaç duyacaktır. Şu anda orduların geri çekilmesinden bahsetmiştik. Karabağ bölgesinden de bahsettik. Türkiye stratejik noktada bulunduğu için, dolayısıyla sizin fikriniz bizim için çok kıymetliydi. Siz de benim gibi Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşme içindesiniz. Siz de yardım etmeye çalışıyorsunuz.