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Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

#DBP#Salihe Aydeniz#Dokunulmazlık
Polise yumruk atan DBPli vekil Salihe Aydenizin dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan Hazırlık Komisyonu'nda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili dosya, CHP ve HDP'li üyelerin ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemde, polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmasını tamamlandı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında yapılan toplantıda dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili dosya, oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve HDP'li komisyon üyeleri, ret oyu kullandı.

'BİZİM AÇIMIZDAN DOSYA TAMAMLANDI'

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti'li Özkaya, "Bizim açımızdan dosya tamamlanmış oldu. 18 Temmuz itibarıyla raporumuzu, Karma Komisyon'a sunacağız. Bundan sonra Karma Komisyon'da 1 aylık süreç başlayacak" dedi.

Polise yumruk atan DBPli vekil Salihe Aydenizin dokunulmazlığı kaldırılıyor

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Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 1631 dosya olduğunu da aktaran Özkaya, "Bunların yaklaşık 1308 tanesi HDP ve DBP milletvekillerimize ait. Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz de 77 fezlekesi ile Meclis'ten en fazla dokunulmazlığı kaldırılması talep edilen milletvekili. Bunların çok büyük bir kısmı da bu ve benzer toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polise mukavemet etmek, görev yaptırmamak için direnmek. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör örgütünün propagandasını yapmak. Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde AK Parti milletvekilleri olarak oy kullandık. Karma Komisyon'a görüşümüzle birlikte sevk edeceğiz. 18 Temmuz itibarıyla rapor, ek görüşlerle birlikte tamamlanacak" diye konuştu.

'MUHALEFET ŞERHİNİ YAZACAĞIZ'

Komisyonun HDP'li üyesi Abdulllah Koç da "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları yok sayıldı. Milletvekili dokunulmazlığı hiçe sayıldı. Muhalefet şerhini yazacağız. Uygulamalarını ne kadar kanunsuz olduğunu paylaşacağız" dedi.

Hazırlık Komisyonu'nun kararı sonrası milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili ilk süreç tamamlandı. Rapor ve fezleke, TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu'nca incelenecek. Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirmesi halinde süreç TBMM Genel Kurulu'na havale edilecek. Genel Kurul'da yapılan oylamaya göre yargı yolu açılabilecek.

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