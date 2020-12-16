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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Polise saldıran 4 kişi böyle gözaltına alındı!

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Son dakika... Polise saldıran 4 kişi böyle gözaltına alındı!
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Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal edip, kontrol noktasında kimlik soran polislere saldırarak hakarette bulunan biri FETÖ'den ihraç eski askeri öğrenci, diğeri eski polis ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Çıkan arbedede N.E. ve yanındakilerden S.E. "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç olduk, bizim başımıza gelen sizin başınıza da gelecek" diyerek küfür ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oluşturulan kontrol noktasında görev yapan narkotik ekiperi, dün akşam 22:00 sıralarında 38 GF 288 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü N.E., izin belgesi ve kimliğini soran polise tepki gösterdi. N.E., "İzin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz, sokağa çıkma yasağı bizi bağlamaz, siz polisseniz biz de amiriz" dedi.

Bunun üzerine polis, sürücü ve yanındaki 3 kişiyi araçtan indirdi. Bu sırada sürücü N.E., emniyet amirine yumruk attı. Çıkan arbedede N.E. ve yanındakilerden S.E. "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç olduk, bizim başımıza gelen sizin başınıza da gelecek" diyerek küfür ve hakaretlerde bulundu. Takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle 4 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Son dakika... Polise saldıran 4 kişi böyle gözaltına alındı

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞLER

Yapılan alkol testinde sürücü N.E.'nin 1,14 promil, S.E.'nin 0,71 promil, K.E.'nin 0,70 ve G.E.'nin 0,88 promil alkollü olduğu saptandı. İnceleme sonunda sürücü N.E'nin askeri okuldan ihraç edildiği, hakkında FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce işlem yapıldığı ve denetimli serbestlik aldığı belirlendi. S.E'nin ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'den ihraç edildiği tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin ise bu kişilerin akrabası olduğu öğrenildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü N.E.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 473 TL, emniyet kemeri takmamaktan 132 TL ile para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi. 4 kişi hakkında koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet amiri, yumruk darbesi nedeniyle 5 gün iş göremez raporu alırken, 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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