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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Polis baskınında şaşırtan an! Masanın altından çıktı...

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Son dakika... Polis baskınında şaşırtan an! Masanın altından çıktı...
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir iş hanına yapılan baskında ilginç bir görüntü kameralara takıldı. Esenyurt'ta bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri kağıt oyunu oynayan kişileri yakalarken,arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan bir kadın da polisi görünce masanın altına saklandı. O anlar kameralara yansıdı...

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak faaliyet gösteren iş yerlerine baskınlar devam ediyor. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında bulunan bir iş merkezinin bodrum katında kıraathaneye faaliyeti yürütüldüğü ve içeride kağıt oyunları oynandığı ihbarını alan polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi.

Son dakika... Polis baskınında şaşırtan an Masanın altından çıktı...

Baskında içeride bulunan kişilere toplam 25 bin TL ceza kesildi. Ruhsat ve işletme belgesi de bulunmayan iş yeri mühürlenerek kapatıldı.

Son dakika... Polis baskınında şaşırtan an Masanın altından çıktı...

MASA ALTINDA YAKALANDI

Baskında erkek arkadaşıyla birlikte kağıt oyunu oynayan bir kadın, polisleri fark edip işyerinin ofisinde bulunan bir masa altına saklandı. Kadının kahvehanede olmadığını fark eden ekipler kadını aramaya başladı. Ofise giren polis ve zabıta ekipleri masa altında saklanan kadını görüp bulunduğu yerden çıkartıp para cezası uyguladı. İşlemler sırasında daha öncede kahvehanede basılan bir vatandaşın “ben daha öncede ceza yedim bunu yazmayın” demesi ise pes dedirtti.

Hatayda kumar baskınında polisi görünce masanın altına saklandı
Hatay'da kumar baskınında polisi görünce masanın altına saklandı
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