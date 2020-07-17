Son dakika… PKK’ya çok ağır darbe! İnlerine girip imha ettiler…

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Arama-tarama faaliyetleriyle;

- 4 adet Doçka uçaksavar silahı

- 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği

- 1 adet M-16 silahı

- 1 adet PKM Makinalı Tüfek

- 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği

- 1 adet Biksi Makinalı Tüfek

- 1 adet 8 mm kurusıkı tabanca

- 8 adet RPG-7 roketi

- 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatına bağlı uzaktan komutalı EYP

- 16 adet amonyum nitrat/elektrikli fünye ile yapılmış lokum patlayıcı

- 13 adet uzaktan komutalı düzenek

- 11 adet el bombası

- 6.017 Doçka uçaksavar mühimmatı

- 1.606 Biksi mühimmatı

- 24 adet shotgun mühimmatı

- 150 adet 5.56 mm mühimmat

- 13 adet 60 mm havan mühimmatı

- 3 adet antipersonel roket mühimmatı

- 9 adet antitank roket mühimmatı

- 50 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı

- 7 adet RPG-7 roketi mühimmatı ve sevk fişeği

- 16 adet antipersonel roket sevk fişeği

- 1 adet Biksi namlusu ve 200'lü Biksi mayonu

- 100 adet Doçka boş kovanı ve çok miktarda Doçka mayonu

- 15 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü

- 5 adet M-16 silahı şarjörü

- 5 adet el bombası fünyesi

- 1000 adet mekanik fünye

- 302 adet elektirikli fünye

- 200 adet fünye

- 81 adet Alpha Fire düzeneği, 5 adet Alpha Fire kumandası ve 1 adet Alpha Fire kablosu

- 10 adet akü

- 41 adet pil bloğu ve 273 adet pil

- Hava hedeflerine karşı kullanılan uçaksavar dürbünü

- 1 adet 8x30 dürbün ve 2 adet keskin nişancı dürbünü

- 10 m gizleme ağı ve 2 takım gizleme ağı (personel)

- 1 adet PTZ kamera sistemi ve el kontrol konsolu

- 1 adet mobese kamera

- 4 adet hilti ve 1 adet hilti ucu, 2 adet hilti taşıma çantası

- 1 adet termal, 5 adet beyaz ve 2 adet kamuflaj desenli şemsiye

- 2 adet oksijen tüpü

- 2 adet jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.