Son dakika… PKK’ya çok ağır darbe! İnlerine girip imha ettiler…
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında ‘Pençe Kaplan Operasyonunda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi’ ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Arama-tarama faaliyetleriyle;
- 4 adet Doçka uçaksavar silahı
- 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği
- 1 adet M-16 silahı
- 1 adet PKM Makinalı Tüfek
- 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği
- 1 adet Biksi Makinalı Tüfek
- 1 adet 8 mm kurusıkı tabanca
- 8 adet RPG-7 roketi
- 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatına bağlı uzaktan komutalı EYP
- 16 adet amonyum nitrat/elektrikli fünye ile yapılmış lokum patlayıcı
- 13 adet uzaktan komutalı düzenek
- 11 adet el bombası
- 6.017 Doçka uçaksavar mühimmatı
- 1.606 Biksi mühimmatı
- 24 adet shotgun mühimmatı
- 150 adet 5.56 mm mühimmat
- 13 adet 60 mm havan mühimmatı
- 3 adet antipersonel roket mühimmatı
- 9 adet antitank roket mühimmatı
- 50 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı
- 7 adet RPG-7 roketi mühimmatı ve sevk fişeği
- 16 adet antipersonel roket sevk fişeği
- 1 adet Biksi namlusu ve 200'lü Biksi mayonu
- 100 adet Doçka boş kovanı ve çok miktarda Doçka mayonu
- 15 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü
- 5 adet M-16 silahı şarjörü
- 5 adet el bombası fünyesi
- 1000 adet mekanik fünye
- 302 adet elektirikli fünye
- 200 adet fünye
- 81 adet Alpha Fire düzeneği, 5 adet Alpha Fire kumandası ve 1 adet Alpha Fire kablosu
- 10 adet akü
- 41 adet pil bloğu ve 273 adet pil
- Hava hedeflerine karşı kullanılan uçaksavar dürbünü
- 1 adet 8x30 dürbün ve 2 adet keskin nişancı dürbünü
- 10 m gizleme ağı ve 2 takım gizleme ağı (personel)
- 1 adet PTZ kamera sistemi ve el kontrol konsolu
- 1 adet mobese kamera
- 4 adet hilti ve 1 adet hilti ucu, 2 adet hilti taşıma çantası
- 1 adet termal, 5 adet beyaz ve 2 adet kamuflaj desenli şemsiye
- 2 adet oksijen tüpü
- 2 adet jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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