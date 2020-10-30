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Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 8 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
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