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Haber Giriş: 27.09.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist öldürüldü

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Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.     

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.     

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