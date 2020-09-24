Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur.
Bölgede operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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