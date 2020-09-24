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Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist öldürüldü

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Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur.

Bölgede operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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