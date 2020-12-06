Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi...

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.