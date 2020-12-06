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Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi...
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
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