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Haber Giriş: 06.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi...

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Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi...
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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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