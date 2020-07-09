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Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:01,Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' öldürüldü

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Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' öldürüldü
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Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran’daki operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

28 Haziran’da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında oldukları daha önce açıklanmıştı.

MSB: 2 TERÖRİST DAHA GÖZALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

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