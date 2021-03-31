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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! 3 terörist teslim oldu

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Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

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