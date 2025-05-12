Son dakika... PKK kendisini feshettiğini duyurdu

Gün gün 'Terörsüz Türkiye' süreci

- 1 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM yeni yasama yılının ilk gününde DEM Partililerin elini sıkarak herkesi şaşırttı. Aynı akşam Meclis resepsiyonunda gazeteciler tokalaşmayı sorunca, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” yanıtını verdi.



- 2 Ekim 2024: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “el sıkma” jestine ilişkin görüşlerini açıkladı: “Türkiye’de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var.”



- 3 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Lideri’ni Beytepe’deki konutunda ziyaret etti. Aynı gün Milli Güvenlik Kurulu da olağan toplantısını yaptı.



- 9 Ekim 2024 : Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu: “Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı’nda, şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır, ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur.”



- 15 Ekim 2024: MHP Lideri Bahçeli grup toplantısında ilk defa PKK’nın adını vererek silah bırakmaktan söz etti: “Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah; arası, ortası, şurası, burası yoktur.”



- 22 Ekim 2024: Sürecin en kritik ve şaşırtıcı günüydü. Bahçeli, Öcalan’ı TBMM çatısı altında konuşmaya davet etti, “umut hakkı”nı ilk kez ifade etti: “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.”



- 24 Ekim 2024: DEM Partili Ömer Öcalan, 4 yıl 8 ay sonra ilk kez görüştüğü amcası Abdullah Öcalan’dan “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını paylaştı.



- 26 Kasım 2024: Devlet Bahçeli, “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” dedi.



- 5 Aralık 2024: Devlet Bahçeli, başlattığı sürecin adını koydu: “Terörsüz Türkiye”



- 8 Aralık 2024: Suriye’de Baas rejimi çöktü.



- 14 Aralık 2024: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “YPG’nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da feshedilirler” açıklamasını yaptı.



- 22 Aralık 2024: Bahçeli, “İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır” dedi.



- 28 Aralık 2024: DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’na giderek kapalı cezevinde Abdullah Öcalan ile görüştü.



- 29 Aralık 2024: Abdullah Öcalan’ın DEM Parti heyetine söyledikleri açıklandı. Öcalan, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir” mesajını paylaştı.



- 2 Ocak 2025: Ahmet Türk’ün de olduğu DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahçeli’yi ziyaret etti.



- 6 Ocak: DEM Parti heyeti, AK Parti, Saadet ve Gelecek Partisi liderlerini ziyaret etti.



- 7 Ocak: DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM’de bir araya geldi, daha sonra DEVA ve YRP liderleriyle görüştü. Heyet ayrıca Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş, Silivri Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ ve Sincan Cezaevi’nde Leyla Güven’i ziyaret etti.



8 Ocak: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “PKK/YPG Suriye’den çıkmazsa askeri harekât yaparız” dedi.



- 22 Ocak: Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’la İmralı’da ikinci görüşmeyi yaptı.



- 29 Ocak: Bahçeli, PKK’dan beklenen silah bırakma çağrısının bir an önce yapılmasını talep etti.



- 4 Şubat: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın tarihi çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.



- 13 Şubat: Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Abdullah Öcalan’dan kendilerine bir mektup ulaştığını açıkladı.



- 16-17 Şubat: İmralı Heyeti, Irak’ta IKDP Başkanı Mesud Barzani ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yöneticilerinden Neçirvan Barzani ile görüştü.



- 23 Şubat: AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir dünya kurulurken terör belası başta olmak üzere, Türkiye’nin safralarından kurtulması gerekiyor” dedi.



- 26 Şubat: Terör örgütü PYD’nin yöneticilerinden Salih Müslim, “Öcalan’ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz, ne denilirse denilsin Kürt halkı buna uyacaktır” dedi.



- 27 Şubat: İmralı Adası’na gidip aynı gün dönen İmralı Heyeti, İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. Öcalan’ın tarihi çağrısının Kürtçe metnini Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu. “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı çağrıda Öcalan, kurucusu olduğu örgüte, “Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” talimatını verdi.



- 28 Şubat: Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen “Terörsüz Türkiye” çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir” açıklamasını yaptı.



- 1 Mart: PKK’lı yöneticiler “ateşkes” ilan ettiklerini duyurdular, kongreyi toplamak için hazır olduklarını bildirdiler.



- 10 Nisan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra ilk kez DEM Parti’den üst düzey bir heyeti Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.



- 21 Nisan: Van Milletvekili Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti dördüncü kez adaya gidip Öcalan’la görüştü.



- 24 Nisan: DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.



- 5 Mayıs: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK günler içinde silah bırakacak, yeni bir aşamaya geçmiş olacağız” açıklamasını yaptı.



- 9 Mayıs: PKK, kongresini 5-7 Mayıs arasında düzenlediğini duyurdu.