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Son dakika... PKK/KCK'li terörist Kadir Sezgin, Şırnak'ta takside yakalandı

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#Şırnak#Silopi#Terörist
Son dakika... PKK/KCKli terörist Kadir Sezgin, Şırnakta takside yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 10:22

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak’ta durdurulan bir takside, PKK/KCK terör örgütü mensubu ‘Baran Amed’ kod adlı Kadir Sezgin'in yakalandığı bildirildi. Teröristin 23 suçtan arandığı ve 2 polisin şehit edilmesi ile 2 polisin yaralandığı terör saldırılarının faillerinden olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu.

Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan 1’inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ‘’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’’ suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

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Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen (2) polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne (2 polis memurunun yaralanmıştır) yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi."

Son dakika... PKK/KCKli terörist Kadir Sezgin, Şırnakta takside yakalandı

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#Şırnak#Silopi#Terörist

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