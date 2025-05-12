SON DAKİKA! PKK feshini ilan etti: Silahların nerede, nasıl bırakılacağı belli oldu

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CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çakmak'ın anlattıkları şu şekilde oldu:

SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?



Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

3 NOKTADA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK



Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröröistlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

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PKK'NIN 47 YILLIK KANLI TARİHİ

Temeli Abdullah Öcalan tarafından Ankara’da atılan PKK, ilk silahlı eylemini ise 15 Ağustos 1984’te yaptı. Günümüze kadar on binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacak terör süreci de böylece başladı.

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- PKK 27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis köyünde kuruldu. İlk eylemini ise 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırıyla yaptı.

İLK GÜVENLİ LİMAN SURİYE

- Terör örgütü, 1998 yılına kadar Suriye’yi güvenli liman olarak kullandı. Yıllarca Bekaa Vadisi’ndeki kamplarda barındı, silah eğitimini burada yaptı. Elebaşı Abdullah Öcalan yıllarca Suriye’de barındı. 2003 yılındaki Körfez Savaşı’nın ardından Irak’ın kuzeyinde oluşan güç boşluğundan faydalanan PKK, Kandil Dağı’nın etrafında militanlarını eğitti. Türkiye’ye saldırı amaçlı terörist gönderdiği çeşitli kamplar kurdu.

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ÇATIŞMALAR 1990’LARDA YOĞUNLAŞTI

- PKK, 1990’lı yıllarda ise en kanlı eylemlerine imza attı. 1990’lar, çatışmaların yoğunlaştığı ve bölgeden sürekli ölüm haberlerinin geldiği bir dönem oldu. Terör örgütü PKK, sadece asker ve güvenlik güçlerini değil sivilleri de hedef aldı. Binlerce kişi eli kanlı örgütün hedefi oldu.

KENYA’DA YAKALANIP GETİRİLDİ

- Tarih, 16 Şubat 1999’u gösterdiğinde PKK için büyük bir kırılma yaşandı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in o gün, “Bu sabaha karşı saat 03.00’ten itibaren bölücü terör örgütü PKK’nın başı Abdullah Öcalan Türkiye’dedir” açıklaması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da yankı buldu.

Türkiye’nin baskılarıyla Suriye’den çıkarılan Öcalan, önce Yunanistan’a oradan da Kenya’ya kaçmıştı. Son derece gizli tutulan bir operasyonla Öcalan, Kenya’dan Türkiye’ye getirildi. Uçaktaki ilk görüntüleri paylaşılan Öcalan gözündeki bant açılarak, “Memlekete hoş geldin” sözüyle karşılandı.

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İMRALI’DA YARGILANDI

- Yargılanmasına 31 Mayıs 1999’da İmralı Adası’nda başlandı. Dokuz duruşmanın ardından mahkeme heyeti oy birliğiyle, “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan Öcalan’ın idamına karar verdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

- Öcalan 2002’de, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları çerçevesinde Türkiye’de idam cezasının kaldırılması nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, İmralı’dan 2013 yılındaki ilk çözüm süreci döneminde bir çıkış yaptı. Ancak süreç PKK’nın şehirlerde başlattığı Hendek saldırılarıyla çöktü.

- PKK’yı fesih kongresine götüren ikinci çözüm süreci ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başladı.

SİVİLLER DE HEDEFTEYDİ

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- Kurulduğu ilk yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaptığı kanlı saldırılarıyla kırsaldaki vatandaşları göçe zorlayan terör örgütü PKK, toplumda korku yaratmak için şehir merkezlerine yöneldi. Canlı bomba ve tuzaklarla bu kez şehir merkezlerindeki sivilleri hedef almaya başlayan örgüt, bu eylemleriyle yüzlerce sivil vatandaşı katletti. İlk silahlı eylemini 1984 yılında başlatan PKK polis, asker, korucu, güvenlik görevlisi 8 bini aşkın kişiyi şehit etti, 25 bin kamu güvenlik görevlisi yaralandı. PKK, yaklaşık 50 yıl boyunca sivillere yönelik de saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 5 bin 800 sivilin ölümüne, 12 bin sivilin de yaralanmasına neden oldu. Türkiye, PKK ile 40 yılı aşkın süredir aralıksız mücadele etti. Büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar yapılan bu mücadelede terör örgütü PKK’nın 43 binin üzerinde silahlı üyesi öldürüldü.

İRAN, IRAK VE SURİYE’DE

- Türkiye içerisinde doğan PKK, Kürt nüfusunun bulunduğu İran, Irak ve Suriye’de de güç kazandı. PKK, İran, Suriye ve Irak’ta farklı isimlerle örgüt kurdu. İran’da PJAK, Irak’ta Tavgari Azadi, Suriye’de de PYD/YPG, PKK’nın uzantısı örgütler olarak kuruldu. (Fevzi Kızılkoyun)