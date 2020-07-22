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Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Son dakika... Pınar Gültekin katledilmişti! İşte vahşet evi...

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Muğla’da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylası'ndaki bağ evi görüntülendi. Evin içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

Pınar Gültekin'in en son Menteşe’deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14’de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin’in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine gittikleri, burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken katil zanlısının aynı gün saat 18.05’de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

Son dakika... Pınar Gültekin katledilmişti İşte vahşet evi...

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