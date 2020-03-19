Son dakika... Pınar Fidan'ın Alevilerle ilgili skandal videosuna tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.

NE DEMİŞTİ?

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan, Madımak Katliamı’na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki toplamıştı.

Fidan, Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullanmıştı.

On binlerce kişi bu sözlere tepki gösterirken, söyledikleri büyük tepki çeken Fidan, Instagram hesabını kapatmıştı. Ancak hesabını kapatmadan önce bir açıklama yapan Fidan, kendisinin de Alevi olduğunu ve ironi yaptığını savunmuştu.