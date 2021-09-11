Son dakika... Peş peşe uyarılar geliyor! Prof. Dr. Şen pazartesi gününü işaret etti: Yağış kütlesi geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU





PROF. DR. ŞEN: GÜNEYDE 3-4 DERECELİK SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

Yağmur İstanbul'u terk etti, bugün için Batı Karadeniz'de bir yağış var. Osmaniye'de ve Adana'da yerel yağışlar var. Yarın da böyle, Doğu Karadeniz'de bölgesinde önümüzdeki 5 gün yağış var dersek, yarın ülke genelinde Karadeniz dışında yağış beklenmiyor.

Pazartesi akşamı bir yağış kütlesi geliyor. Ege'nin bütün bölgelerinde görülecek, salı devam edecek, çarşamba Akdeniz ve İç Anadolu'yu da etkisi altına alacak.

Kuzey bölgelerde sıcaklıklarda pek değişiklik yok, güneyde 3-4 derecelik bir sıcaklık düşüşleri meydana gelecek.

Pazar pazartesi günü sel tehlikesi yok ama pazartesi akşamı gece saatinde gelecek salı günü etkili olacak batı bölgelerimizdeki yağışlara bakmamız lazım. Marmara'nın doğusu, güneyi ve Batı Karadeniz'in tamamında etkili olacak.

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