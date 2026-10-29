Son dakika... Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü, 5 yaralı... Arama çalışmaları sürüyor

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Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir Göreme’deki toprak kaymasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor, süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklı bir toprak kayması oldu. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahale çalışması yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları ve araç gereçleri ve personeliyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 1 Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir.

Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.

"DİĞER NOKTALARDA RİSK YOK"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Vali Kök, konuşmasında şu bilgileri verdi:

Devletimizin imkanı ile olay yerindeyiz. Şu anda enkaz altında kalanlar var mı diye çalışma yapıyoruz. Güvenlik tedbirlerini aldık. Tahliyeleri yaptık. Olay mahalinde sadece görevliler bulunuyor. Sadece olayın yaşandığı yer spesifik bir bölge güvenlik koridoruna alındı. Başka yerlerde bir problem yaşanmadı. Lokal, küçük bir alan burası.

Arama kurtarmadan sonra olay bütün yönleri ile aydınlatılacak. Şu an birinci önceliğimiz enkaz altında yaralı var mı buna odaklandık. Devletimizin ilgili birimleri inceleme yapacak.

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ÇÖKME ANI KAMERADA

Kapadokya'daki peribacasının yıkıldığı anlara ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde kayaların düşmesiyle bölgenin toz bulutu içinde kaldığı görülüyor.

ALANDA HASSAS DİNLEME YAPILIYOR

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kayaların düştüğü alanda ekiplerin titiz çalışması devam ediyor. Kopan kaya parçalarının altında kalan olup olmadığını belirlemek için ekipler zaman zaman sessizlik isteyerek, hassas dinleme çalışması yapılıyor. Kayaların düştüğü bölge havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.

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