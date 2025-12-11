Son dakika... Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

Haberin Devamı

Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede saat 02.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.



ANNE GÖZALTINA ALINDI

Evde yaşayan ve yangın sırasında bebeğiyle evden çıkan S.S. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı. S.S'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.