Son dakika... Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

#Pendik#Yangın#Çocuk Ölümü
Aralık 11, 2025 08:21

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Özden Sepetçi, 5 yaşındaki Zülfikar Sepetçi, 9 yaşındaki Cennet Çelikkol hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Muhammet Ali Çelikkol ise ağır yaralandı. Anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede saat 02.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Evde yaşayan ve yangın sırasında bebeğiyle evden çıkan S.S. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı. S.S'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

#Pendik#Yangın#Çocuk Ölümü

