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Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 29.05.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pendik'te 'velayet' saldırısı! Yolu kesip dehşet saçtılar

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İstanbul Pendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü sırada eski eşinin kardeşlerinin saldırısına uğradı.

Olay, Pendik Kaynarca'da yaşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın lehine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu alarak evine doğru yola çıktı. Ancak eski eşinin kardeşleri Tarık Ç.ve Tayfun Ç. araçla yolunu kesti.

Son dakika: Pendikte velayet saldırısı Yolu kesip dehşet saçtılar

DARP ETTİLER

Sopalarla araca vuran 2 saldırgan babayı da darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Pendikte velayet saldırısı Yolu kesip dehşet saçtılar

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