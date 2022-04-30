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Son dakika... Pençe-Kilit operasyonunda bir şehit

#Nurettin Uzun#GATA#Şehit
Son dakika... Pençe-Kilit operasyonunda bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun Gata'da şehit oldu" açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı’nca, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan’da üs bölgesine PKKlı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun’un, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı paylaştı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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#Nurettin Uzun#GATA#Şehit

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