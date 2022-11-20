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Son dakika... Pençe Kılıç Harekâtı'ndan yeni görüntü! Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adı yazıldı, Arap Pınarı ilk defa vuruldu

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#MSB#TSK#Pençe Kılıç Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 17:14

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtında 70'e yakın hava aracı görev aldı, Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı ilk defa hava harekâtıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TSK'ya ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti" denildi. Bakanlık, harekâttan yeni bir görüntü de paylaştı. Görüntülerde bombaların üzerine İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar ve Ecrin Meydan'ın isimlerinin yazıldığı görülüyor.

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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan "Pençe Kılıç Harekatı"nın detayları ortaya çıktı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yapılan terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekâtta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

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Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekât gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA ve SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekâtta teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi.

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ARAP PINARI İLK KEZ HAVA HAREKÂTIYLA İLK KEZ VURULDU

Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı harekatta Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı (Aynularab), Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın (Aynularab) da yer alması dikkati çekti.

140 KM DERİNLİĞE İNİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri vurdu. Harekâtın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekâtla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi.

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Son dakika... Pençe Kılıç Harekâtından yeni görüntü Bombalara Yağmur ve Ecrinin adı yazıldı, Arap Pınarı ilk defa vuruldu

Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Son dakika... Pençe Kılıç Harekâtından yeni görüntü Bombalara Yağmur ve Ecrinin adı yazıldı, Arap Pınarı ilk defa vuruldu

Ecrin Meydan

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Son dakika... Pençe Kılıç Harekâtından yeni görüntü Bombalara Yağmur ve Ecrinin adı yazıldı, Arap Pınarı ilk defa vuruldu

Yağmur Uçar

BOMBALARA 'YAĞMUR' VE 'ECRİN'İN ADI YAZILDI

Milli Savunma Bakanlığı, harekâtla ilgili yeni bir görüntü paylaştı. Videolu paylaşım yapan MSB, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!" denildi. 

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#MSB#TSK#Pençe Kılıç Operasyonu

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