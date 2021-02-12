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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Pençe Kartal-2 operasyonunda PKK'ya bir darbe daha!

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Son dakika... Pençe Kartal-2 operasyonunda PKK'ya bir darbe daha!
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu.

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