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Haber Giriş: 27.12.2020 - 20:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pekin'de koronavirüs alarmı! Bakan Koca: Aşıların gelişi bir iki gün gecikecek

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Son dakika: Pekin'de koronavirüs alarmı! Bakan Koca: Aşıların gelişi bir iki gün gecikecek
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Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamaların devreyece girileceğini duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların bir-iki gün gecikeceği bilgisini paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

PEKİN'DE KORONAVİRÜS ALARMI

Çin’in başkenti Pekin’de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışların kapatılacağı duyuruldu. Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptali kararlaştırılırken yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin’den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.

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