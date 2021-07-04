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Haber Giriş: 04.07.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan havalimanında aşı açıklaması... Pazartesi başlıyor

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan havalimanında aşı açıklaması... Pazartesi başlıyor

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 52 milyon 500 bini geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.' dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 52 milyon 500 bini aştı. Öte yandan Sağlık Bakanı aşılama çalışmaları ilgili yeni bir detay paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan havalimanında aşı açıklaması... Pazartesi başlıyor



SALGINDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

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Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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