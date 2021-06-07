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Haber Giriş: 07.06.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Patara antik kentindeki iddialar endişelendirmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

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Antalya’daki Patara antik kentinden kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu alanın antik kentin dışında olduğu bildirildi.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığını öne sürmüştü. Üstelik kum sera faaliyetlerinde kullanılacaktı.

Patara antik kentindeki kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu.

Son dakika: Patara antik kentindeki iddialar endişelendirmişti Bakanlıktan açıklama geldi

Kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğunun altı çizildi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.
Son dakika: Patara antik kentindeki iddialar endişelendirmişti Bakanlıktan açıklama geldi

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