Son dakika... Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı yeniden gözaltına alındı

'Yasa dışı bahis' ve 'Kara para' soruşturması kapsamında tutuklanan ve 7 Temmuz'da hakkında tahliye kararı verilen Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
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‘Yasa dışı bahis’ ve ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve şirketine TMSF tarafından el konulan elektronik para kuruluşu Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etmesi üzerine Karslı bugün yeniden gözaltına alındı.