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Son dakika: Pakistan Başbakanı Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Şerif
Son dakika: Pakistan Başbakanı Ankarada... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan'la ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyleyen Erdoğan, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Güney Asya Müslümanlarının İstiklal savaşında verdiği desteği unutmadık. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz 1947 yılından beri kardeşlik temelinde gerçekleşmektedir.

Bugün değerli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldık. Türkiye Pakistan yüksek düzeyli işbirlik toplantısını Eylül ayında Pakistan'da gerçekleştireceğiz.

Son dakika: Pakistan Başbakanı Ankarada... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar

Bugün değerli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldık. Türkiye Pakistan yüksek düzeyli işbirliği toplantısını Eylül ayında Pakistan'da gerçekleştireceğiz.

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TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Pakistanla savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projelerden memnuniyet duyuyuruz. İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemiler birer birer tamamlanıyor. Hedefimiz 5 milyar dolardır.

Özellikle turizm, eğitim, iletişim bilgi teknolojileri gibi sektörlerde işbirliğini geliştirmek için çalışıyoruz. Ekonomik işbiliğimizin lokomotifi iş insanlarımızı teşvik ediyıruz. FETÖ'yle mücadelede verdikleri destek için Pakistan makamlarına teşekkğr ediyorum. Terörün her türlüsüyle ilgili Pakistan'ı destekliyoruz. Afganistan'nın istikrarar kavuşması için kritik önemdedir. İnsani krizin giderilmesi için birlikte çaba sarf ediyoruz. 4 bin tondan fazla iyilik treni yolladık. 5. için çalışmalarımız devam ediyor.

Keşmir konusunda çözüm için desteğimizi sürdürüyoruz. Değerli kardeşim ve heyetine teşekkür ediyorum. Pakistanlı kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Şerif

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