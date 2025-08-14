Son dakika... Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti! 'CHP ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır'

Haberin Devamı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR"

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Haberin Devamı

"TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRMEMİZE RAĞMEN SAHŞIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

"CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADIĞINDAN, PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Nazilli’de tamamlayan Çerçioğlu, 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından bir süre yurt dışında yaşayan Çerçioğlu, New York’ta özel bir firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Türk derneklerinde aktif roller üstlenen Çerçioğlu, özellikle eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın hakları gibi toplumsal projelerde önemli katkılar sağladı. Evli ve iki çocuk annesi olan Çerçioğlu, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Haberin Devamı

SİYASİ KARİYERİ

Özlem Çerçioğlu, siyasi hayatına 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında başladı. 22. ve 23. dönem Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yaptı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yer aldı ve CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilerek kentin ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı. 2014’te Aydın’ın büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Aydın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu görevini sürdürerek dört dönem üst üste belediye başkanı seçilen nadir siyasetçilerden biri oldu. “Topuklu Efe” lakabıyla anılan Çerçioğlu, Aydın’da halk tarafından sevilen ve desteklenen bir isim olarak öne çıktı. Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025 tarihinde CHP'den istifa ettiğini açıkladı.