×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Özgür Özel'in iddiasına soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Soruşturma#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 13:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları üzerine res'en soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci arasında gerçekleştiği belirtilen görüşmenin araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır ." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Soruşturma#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

BAKMADAN GEÇME!