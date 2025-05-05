Son dakika... Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesine CNN Türk ulaştı: Duygusal boşluk içerisindeydim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM'deki törenin çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğramıştı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Selçuk Tengioğlu'nun polis ifadesinden yeni detayları aktardı:

İfadesinde kritik ifadeler var. 2021 yılında İstanbul'da geldiğini söyledi. Çeşitli cezaevlerinde kaldığını ve sonra da bir ay Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin tedavi gördüğünü ifade etti. Sonra da İstanbul'a geldiğini söyledi. İstanbul'a geldikten sonra kasaplık ve kasiyerlik gibi çeşitli işlerde çalıştığını ve Ramazan ayında ise işten ayrıldığını ifade etti. 'Tek geçim kaynağım 65 yaş üstü aylığım ve Şişli Belediyesi tarafından bana verilen yemek kartı' dedi.



Tengioğlu'nun "Olay gününü anlatınız" sorusuna şöyle ise şöyle cevap vermiş:



Kalmış olduğum apartta 08.30'da uyandım ve Taksim meydanına yürüdüm. Kalabalık dikkatimi çekti ve bir kişiye kalabalığın nedenini sordum. Bana da Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olduğunu söylediler. Önder'in son dönemdeki Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarından dolayı sempati duyduğum için AKM önündeki alana geldim. Burada yaka kartı taktım ve kalabalığın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Kalabalığın önündeki kişinin CHP Lideri Özgür Özel olduğunu gördüm. Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, savcılarına ve polislerine tehditvari şeklinde yaptığı konuşmalar bana rahatsızlık hissettirmişti. Ben de o sırada duygusal bir boşluk içine girdim ve Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Kimseden talimat almadım. Olay tamamen anlık gelişen bir duygusal durum boşluğundan kaynaklandı. Bu eylem karşılığında herhangi bir para almadım. Bu olay tek başıma gerçekleştirdiğim bir olaydır. Ne kimseden para aldım, ne de birine para verdim. Devletten aldığım yaşlılık aylığım dışında herhangi bir param yok. Yalnızca biriktirdiğim 380 bin TL gibi bir param var. Eğer araştırılmak istenirse bu da görülecektir. Herhangi bir örgütle hiçbir bağım yok.