Son dakika... Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 14:07

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içindeki pazar günü 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin" dedi.

İşte Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Buradan Kemal Bey'e sesleniyorum. İzmir'den sesleniyorum; gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içindeki pazar günü 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsan ben adayım, yarışacağım. Eğer seçimi benden başka kazanan olursa elini kaldırmayı bırak elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.

Bu partinin ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Orada seçilen genel başkanı tüm Türkiye kabul edecek.

Kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım. 2 milyon CHP'linin seçtiği genel başkanla iktidara yürüyelim. Bu partiye kötülük yapmayın. Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmaya girmem. Hiçbir arkadaşımı satmam ben bu yoldan dönmem."

