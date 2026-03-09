×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Soruşturma#İbb
Son dakika... Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 18:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İBB 'Yolsuzluk' davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniye soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Soruşturma#İbb

BAKMADAN GEÇME!