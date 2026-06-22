Son dakika... Özgür Özel yarın TBMM'de konuşacak

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Mutlak butlan kararının ardından suların durulmadığı CHP’yi bu hafta da ‘kürsü krizi’ ve olası yeni ihraç kararları nedeniyle gerilimli bir hafta bekliyor.



ÖZGÜR ÖZEL YARIN TBMM'DE KONUŞACAK



CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın grup toplantısı yapacağı ve TBMM'de konuşacağı öğrenildi.

ÖZEL’DEN KÜRSÜ RESTİ

Özel geçen hafta bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin beşte birinin imzasıyla olabilir. Ne sayınız var, ne yetkiniz var, olacak iş değil” sözleriyle mesaj verdi.



Milletvekili grubundaki sayısal çoğunluğunu dikkate alan Özel cephesi, Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis grup toplantısı yapmaya yönelik girişimlerinin sonuç vermeyeceğini, çünkü Meclis İçtüzüğü’nün yanı sıra partinin Meclis grup yönetmelik hükümlerinin de bu konuda kendilerini yetkili kıldığını savunuyor. Tarafların daha önce yaptıkları açıklamalarla ilgili şu ana kadar geri adım atmamaları nedeniyle gözler salı gününe çevrildi.

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KILIÇDAROĞLU’NDAN İKİ TOPLANTI

Salı geriliminin sürdüğü CHP’de aynı gün bir başka kritik gelişme daha yaşandı. Kılıçdaroğlu, salı gününe iki kritik toplantı kararı aldı. 14.00’de Parti Meclisi’ni (PM) toplantıya çağıran Kılıçdaroğlu’nun sabah saat 11.00’de ise MYK’sını toplayacağı öğrenildi. Bu iki toplantı kararı kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun her hafta saat 13.30’da yapılan grup toplantısında kürsüye çıkma olasılığını zayıflattığı şeklinde de yorumlandı. Ancak hemen her MYK’da ihraç kararlarının alınması, PM üyelerine gönderilen toplantı gündeminde de “il disiplin kurullarının durumunu görüşülmesi” maddesinin yer alması ise grup toplantısı kadar dikkatlerin bu iki toplantıya çevrilmesine yol açtı.

KURULTAY YARGIYA TAŞINACAK

CHP çevrelerinde, MYK’dan yeni ihraç kararlarının çıkabileceği gibi MYK ve PM toplantılarında Özel cephesinin delege imzalarıyla ilettiği olağanüstü kurultay talebinin de önemli gündem başlığı olacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay taleplerine ‘tedbir’ kararını gerekçe göstererek kapıyı kapattığı hatırlatılarak, bu toplantıların ardından talebe ilişkin resmi yanıtın Özel cephesine iletilebileceğinden de söz ediliyor. Kurultay taleplerinin geri çevrilmesi halinde Özel ekibinin bunu, ‘çağrı heyeti’ talebiyle birlikte yargıya taşıyacağı belirtiliyor.

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YENİ PARTİ ADIMLARI

Yeni haftada, Özel’in açık mesajlarını verdiği ‘yeni parti’ tartışmaları da önemli gündem olacak. Kulislerde, özellikle milletvekili ihraçlarının sürmesi halinde ihraç edilen isimlerle Meclis’de yeni bir grup oluşumuna gidilebileceği olasılığından da söz ediliyor.