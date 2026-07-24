Son dakika... Özgür Özel CHP'den istifa etti! Özgür Özel'den dikkat çeken rozet ve portre detayı: İşte Yeni Parti'nin logosu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. 91 milletvekili Yeni Parti'nin kurucular kuruluna katıldı.

Özgür Özel, evrakları imzaladıktan sonra, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi. Partinin kuruluş dilekçesinin öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

Özel'in partisinin ismi 'YENİ Parti' olurken logosu da belli oldu. Öte yandan Özgür Özel, sanal medya hesaplarındaki biyografisini de yeniledi.

Haberin Devamı

Özel'in 'X' hesabında Yozgat'ta traktör üzerinde çekilen fotoğrafı ile birlikte 'Yeni Parti' logosu ve Atatürk 'ün fotoğrafı ile 'Köylü milletin efendisidir' ifadesi yer aldı.

CHP’nin milletvekili sayısı 44’e düşmüş oluyor. İkinci parti konumundan 5. Parti konumuna düşmüş olacak CHP. AK Parti'nin 277 milletvekili var. Hemen ardından 91 milletvekiliyle YENİ Parti ana muhalefet olarak önümüze çıkıyor. Ardından 56 milletvekiliyle DEM Parti, 46 milletvekiliyle MHP ve 44 milletvekiliyle CHP beşinci sırada yer alacak. Onu İYİ Parti, Yeni Yol ve bağımsızlar izliyor.

Benim edindiğim bilgilere göre CHP'nin artık bundan böyle 44 milletvekili olduğu için iki grup başkanvekili değil, tek grup başkanvekili olacak. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı seçimi yapılacak. CHP grubunda da güçlü isim olarak Faik Öztrak'ın öne çıkması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Bir grup başkanvekilliği içinse CHP grubunda seçime gidilecek. İşte o noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreci ne kadar rahat yürütebileceğini göreceğiz.

Haberin Devamı

CHP’de kalanların tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler değil. Aralarında üçüncü yol ekibi var. Yani ne Kılıçdaroğlu ne de Özgür Özel diyenler. Bir de geleneksel olarak CHP'den kopmadan parti içinde mücadeleyi sürdürme kararlılığını taşıyan isimler var. Bu isimler de grup başkanvekili seçiminde kendi adaylarını çıkaracaklardır. Ne kadar etkili olacakları orada netleşecek.

YENİ Parti grubunu ve karar organları belirlenecek. Saat 14’te Özgür Özel bir toplantı yapacak. CHP’nin komisyondaki sayısı azalmış olacak. Çoğunluk YENİ Partiye geçmiş olacak.

DİKKAT ÇEKEN ROZET VE PORTRE DETAYI

Şimdi YENİ Parti'ye gelirsek. Az önce Özgür Özel hem istifasını hem de yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalarken bir görüntü paylaştı. Bu görüntüde birtakım sembolik göndermeler var. CHP rozetini çıkarmış Özgür Özel. Türk bayrağı rozetini takmış. İkincisi ise hemen arka fonda bir Mustafa Kemal Atatürk portresi ve yanında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadesi yer alıyor.

Haberin Devamı

Özgür Özel de bu YENİ Parti'nin kuruluşunu, bu yol ayrımını halkın iradesine bağladığını ifade etmişti. Dolayısıyla "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünü hemen arkasına alıp o dilekçeyi imzalaması da dikkat çekti.

Dün akşam istifalar e-Devlet üzerinden yapıldı. Aslında bugün sabaha uyandığımızda hiçbirisi CHP üyesi değildi. Süreç şöyle işleyecek. Biliyorsunuz Yargıtay tüm partilerin üye kayıtlarını tutuyor. Dolayısıyla e-Devlet üzerinden yapılan bu istifalar Yargıtay'a ulaşacak. Yargıtay tarafından onandıktan sonra da resmi kayıtlara geçmiş olacak. Dolayısıyla Meclis'te de CHP üyelikleri düşecek. Yeni Parti kuruluş dilekçesini verdikten sonra da bu isimler Yeni Parti milletvekili olarak Meclis'te çalışmalarına devam edecekler."

Gözden Kaçmasın Gülistan Doku dosyasında yeni yazışmalar ortaya çıktı: Valiyi eleştirene kanlı baskın Haberi görüntüle