Son dakika: Özel öğretim kursları ve dershaneler açılacak mı?
Özel öğretim kursları ve dershaneler açılacak mı sorusu, MEB'in son dakika açıklamalarının ardından pek çok eğitimci ve öğretmenin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu güncel yüz yüze eğitim açıklamalarının ardından dershaneler ve özel öğretim kursları için de bir karar alınıp alınmadığını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, özel öğretim kursları ve dershaneler açılacak mı? İşte, konu hakkında MEB'den alınan güncel bilgiler
MEB'den gelen son dakika uzaktan eğitim açıklamalarının ardından dershaneler ve özel öğretim kursları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yüz yüze eğitim sürecine ara verilen kurumlar arasında yer alan özel eğitim kursları ve dershaneler, öğrenciler ve eğitimcilerin yakın markajında yer alıyor. Peki, Özel öğretim kursları ve dershaneler açılacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI VE DERSHANELER AÇILACAK MI?
18 Aralık Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın uzaktan eğitim açıklamasının ardından gözler özel öğretim kursları ve dershanelere çevrilmişti. MEB'den o konu hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.
Konunun doğrudan muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 16 Aralık tarihli son açıklamasında, özel anaokullarının yeniden faaliyetlerine başlaması yönünde karar açıklamıştı. Dershaneler ve özel öğretim kurslarına yönelik şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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