Son dakika: Özel öğretim kursları ve dershaneler açılacak mı?

MEB'den gelen son dakika uzaktan eğitim açıklamalarının ardından dershaneler ve özel öğretim kursları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yüz yüze eğitim sürecine ara verilen kurumlar arasında yer alan özel eğitim kursları ve dershaneler, öğrenciler ve eğitimcilerin yakın markajında yer alıyor. Peki, Özel öğretim kursları ve dershaneler açılacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI VE DERSHANELER AÇILACAK MI?

18 Aralık Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın uzaktan eğitim açıklamasının ardından gözler özel öğretim kursları ve dershanelere çevrilmişti. MEB'den o konu hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Konunun doğrudan muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 16 Aralık tarihli son açıklamasında, özel anaokullarının yeniden faaliyetlerine başlaması yönünde karar açıklamıştı. Dershaneler ve özel öğretim kurslarına yönelik şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.