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Son dakika... Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

#Sermiyan Midyat#Malatya#Gözaltı
Son dakika... Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı. Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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