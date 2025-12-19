Son dakika: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz gün düzenlenen ve birçok ünlü ismin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonlarının yankısı devam ederken İstanbul'da bir yeni operasyon daha düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜN NELER OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz gün 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel ile Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Bununla birlikte yurtdışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.