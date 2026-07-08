Son dakika: Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

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Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı. İrtem'in cenazesi Aydın Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Ece İrtem'in kanında 395 miligram/desilitre (mg/dl) alkol tespit edildiği ve ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.