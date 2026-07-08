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Son dakika: Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Alkol Zehirlenmesi#Son Dakika#Ece İrtem
Son dakika: Oyuncu Ece İrtemin ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 18:52

KADIKÖY'de yaşadığı evde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi raporunda İrtem'in kanında 395 miligram/desilitre (mg/dl) alkol tespit edildiği belirtildi.

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Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı. İrtem'in cenazesi Aydın Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika: Oyuncu Ece İrtemin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

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Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Ece İrtem'in kanında 395 miligram/desilitre (mg/dl) alkol tespit edildiği ve ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

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#Alkol Zehirlenmesi#Son Dakika#Ece İrtem

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